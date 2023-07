Stand: 10.07.2023 16:04 Uhr Ein Schaf liegt auf dem Rücken? Bitte schubsen!

Klingt wie ein Scherz, kann aber Leben retten: Schäfer und Schafzüchter bitten Urlauber an Niedersachsens Nordseeküste, auf der Rückseite liegenden Schafen einen Schubs zu geben, damit die Tiere sich wieder aufrichten können. Betroffen seien meistens tragende Schafe oder Rassen mit kurzen Beinen, wie eine Sprecherin des Landvolks Niedersachsen am Montag mitteilte. Es käme immer wieder vor, dass Tiere hilflos auf dem Rücken liegen und Unterstützung brauchen. Laien sollten dem Schaf dann ins Fell greifen und einen Schubs geben. Das rette den Tieren das Leben. Die Schafe dienen laut Sprecherin dem Küstenschutz, denn sie fressen das Gras auf den Deichen an Niedersachsens Nordseeküste mit der richtigen Bisstiefe und trampeln mit ihren Hufen die Narben fest. Die Tiere sind fast das ganze Jahr über draußen. Spaziergänger sollten Schafe aber niemals streicheln, ärgern oder von befestigten Wegen vertreiben. Unruhe sei nicht gut für die Tiere.

