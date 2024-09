Stand: 30.09.2024 08:25 Uhr Edewecht: Brand beschädigt Sporthalle von Fußball-Viertligisten

Ein Anbau der Sporthalle im Edewechter Ortsteil Jeddeloh II (Landkreis Ammerland) hat am Sonntagabend Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, musste das Dach abgetragen werden, damit die Flammen nicht auf die Turnhalle übergreifen konnten. Trotzdem sei die Turnhalle auf dem Gelände des Fußball-Viertligisten SSV Jeddeloh ll stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Anbau wurde bei dem Brand laut Polizei völlig zerstört. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner am Abend Fenster und Türen geschlossen halten. Die B401 wurde außerdem vorübergehend gesperrt, damit die Feuerwehr Löschwasser aus dem anliegenden Küstenkanal pumpen konnte. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Dafür werde die Sporthalle gesperrt. Wann in der Halle wieder trainiert werden kann sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei dem NDR in Niedersachsen.

