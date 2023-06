Stand: 28.06.2023 07:58 Uhr E-Scooter Fahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag in Cloppenburg ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Jugendliche offenbar mit seinem E-Scooter an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Autos missachtet. Der 33-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 17-Jährigen frontal mit seinem Wagen. Der Autofahrer kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Der Jugendliche schwebt weiter in Lebensgefahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2023 | 06:30 Uhr