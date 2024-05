Stand: 13.05.2024 07:43 Uhr E-Bike Fahrerin in Löningen bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Bei einem Fahrradausflug ist eine Frau in Löningen (Landkreis Cloppenburg) gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 57-Jährige sei am Sonntag zusammen mit einer 60-Jährigen auf E-Bikes unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die 60-Jährige sei voraus gefahren, habe die Kontrolle über ihr Rad verloren und sei hingefallen. Die 57-Jährige konnte daraufhin laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte über das am Boden liegende Rad. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

