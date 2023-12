Stand: 07.12.2023 11:14 Uhr Dutzende Auto-Aufbrüche in Parkhäusern: Polizei fasst 55-Jährigen

Die Polizei in Bremen hat einen mutmaßlichen Serientäter gefasst, der wiederholt Autos aufgebrochen haben soll. Dem 55-Jährigen wird vorgeworfen, Anfang der Woche in drei Bremer Parkhäusern insgesamt 68 Autos aufgebrochen oder beschädigt zu haben. Der Mann habe eine Vielzahl der Taten bereits zugegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Noch keine Angaben konnte die Polizei dazu machen, welche Gegenstände aus den Autos entwendet wurden und wie hoch der Gesamtschaden ist. Die Ermittler waren dem 55-Jährigen mithilfe von Aufnahmen der Videoüberwachung eines Parkhauses auf die Spur gekommen. Diese zeigten einen Radfahrer, der Seitenscheiben von Autos einschlug. Am Mittwochabend hätten Fahnder den Mann auch anhand seines auffälligen Fahrrades identifizieren können. In der Kleidung des Mannes fanden die Ermittler Autoglassplitter und Werkzeuge, in seiner Wohnung seien weitere Beweismittel sichergestellt worden. Als Motiv habe der 55-Jährige angegeben, so seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Auf Anordnung der Bremer Staatsanwaltschaft bleibt der Verdächtige zunächst in Haft.

