Ein 61-jähriger Mann muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Fast ein Jahr lang soll er in Varel (Landkreis Friesland) immer wieder für Unruhe gesorgt haben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers ist der Beschuldigte psychisch krank. Deswegen geht es in dem Prozess darum, ob er dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird. Dem Mann werden mehrere Hausfriedensbrüche von 2023 bis Sommer 2024 vorgeworfen. Er soll Briefe und Gegenstände aus Autos, Altkleidercontainern und Gärten gestohlen, Frauen beleidigt und einen Polizisten geschlagen haben. Eine Bankmitarbeiterin soll er mit einer Eisenstange bedroht haben, damit sie ihm Geld von seinem Konto auszahlt. Insgesamt muss der 61-Jährige sich wegen 25 Taten verantworten. Zehn Zeugen sollen an insgesamt drei Prozesstagen gehört werden. Darunter sind auch der gesetzliche Betreuer des 61-Jährigen und eine psychologische Gutachterin. Das Urteil wird am 17. Januar erwartet.

