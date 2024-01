Stand: 03.01.2024 12:28 Uhr Drei Menschen bei Wohnungsbrand in Großefehn verletzt

In Großefehn (Landkreis Aurich) sind zwei Senioren bei einem Wohnungsbrand leicht verletzt worden. Ein Ersthelfer aus der Nachbarschaft erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Laut Polizei war das Feuer in der Nacht zu Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Gegen 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte retteten die zwei 84 und 86 Jahre alten Bewohner und ihren Hund aus dem brennenden Haus. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Rentner in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 5 Uhr morgens. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Schlagwörter zu diesem Artikel Senioren