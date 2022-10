Stand: 10.10.2022 08:47 Uhr Dornumersiel: Deutsche Meisterschaft im Strohballenrollen

In Dornumersiel im Landkreis Aurich ist am Sonntag zum elften Mal der deutsche Meister im Strohballenrollen ermittelt worden. In den drei Disziplinen "Rollen auf Zeit", "Slalom-Rollen" und "Deich hochrollen" traten 15 Teams mit rund 300 Kilogramm schweren Strohballen gegeneinander an. Unter anderem mussten die Teams diese über eine 80 Meter lange Strecke in möglichst kurzer Zeit einen Deich hochrollen. Auch einen Slalom-Parcours mussten die Kontrahenten mit den Ballen meistern.

