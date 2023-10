Stand: 13.10.2023 09:23 Uhr Doppelmord in Fischerhude: Urteil ist rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil zum Doppelmord und versuchten Mord in Fischerhude (Landkreis Verden) bestätigt. Das Landgericht Verden hatte den damals 65-jährigen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Es hatte auch die besondere Schwere der Tat festgestellt und eine vorzeitige Entlassung ausgeschlossen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Verurteilte vor knapp zwei Jahren die Mutter und den Bruder eines früheren Geschäftspartners und Freundes aus Rache erschossen hatte. Dabei war auch die Cousine durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden. Ursprünglich lebte der Verurteilte auf dem Hof des Freundes, dieser erteilte ihm allerdings nach einem mutmaßlichen Diebstahl ein Hausverbot. Unter anderem deshalb kam es zu dem Doppelmord.

