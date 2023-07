Stand: 19.07.2023 09:40 Uhr Diepholz: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 51, der Ortsumgehung von Diepholz, schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist er mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Dieser soll demnach auf der Bundesstraße gewendet haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 35-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und prallte in das Fahrzeug. Er wurde zunächst von einem Notarzt versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Kleinbusfahrerin erlitt einen Schock. Die Bundesstraße blieb für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten zwei Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.07.2023 | 07:30 Uhr