Stand: 07.03.2025 08:06 Uhr Diebe stehlen sechs Minibagger von Firmengelände in Aurich

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu mehreren gestohlenen Minibaggern geben können. Diese waren am Wochenende im Gewerbegebiet in Aurich-Sandhorst (Landkreis Aurich) gestohlen worden. Laut Polizei entwendeten die Täter aus einer Halle auf dem eingezäunten Gelände eines Baumaschinenhandels insgesamt sechs neuwertige Minibagger. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich. Vermutlich nutzten die Diebe einen Lastwagen für den Transport der Bagger, so die Polizei. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04941) 60 62 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.03.2025 | 06:30 Uhr