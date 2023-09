Stand: 13.09.2023 12:10 Uhr Delmenhorst: Arbeiter rettet sich mit Sprung vor betrunkenem Lkw-Fahrer

Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hat sich auf der A28 in Delmenhorst mit einem Sprung über die Leitplanke vor einem betrunkenen Lkw-Fahrer gerettet. Der Lastwagen war am Montag bei Hasport in Schlangenlinien auf die Autobahn gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf dem Seitenstreifen näherte er sich einem geparkten Fahrzeug der Autobahnmeisterei. Ein 58 Jahre alter Mitarbeiter, der gerade eine Ölspur beseitigte, erkannte die herannahende Gefahr rechtzeitig. Mit einem Sprung über die Leitplanke rettete er sich unverletzt. Direkt danach sei der Sattelzug in den Transporter der Autobahnmeisterei geprallt - und anschließend weitergefahren. Auf einem Autohof habe die Polizei den 38 Jahre alten Lkw-Fahrer angetroffen. Der Mann hatte den Angaben zufolge 2,44 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min