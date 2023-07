Deichbrand 2023: Sperrung auf A27 führt zu Staus bei Anreise Stand: 20.07.2023 15:30 Uhr Eine Sperrung auf der A27 hat am Donnerstag die Anreise zum Deichbrand Festival in Nordholz ausgebremst. Am Morgen legte ein Unfall bei Bremerhaven den Verkehr lahm und zog lange Staus nach sich.

Bis in den Nachmittag war die A27 zwischen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum gesperrt, auch danach staute sich der Verkehr. Die Polizei bat darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Stau reichte zwischenzeitlich bis zur Anschlussstelle Stotel (Landkreis Cuxhaven). Zeitweise stauten sich Fahrzeuge auf sechs Kilometern Länge. Der Zeitverlust lag bei knapp einer Stunde. Auch die Nebenstraßen waren voll: Auf der B6 bildete sich ein Stau, ebenso auf der B437 ab dem Wesertunnel. Auch auf der B71 ging es zeitweise nur stockend voran.

Zehntausende Festivalbesucher sind noch auf dem Weg

Wegen des Deichbrand-Anreiseverkehrs sei mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen, sagte die Polizei am Donnerstagmorgen. Bis Mittwochabend war laut Veranstalter erst rund die Hälfte der 60.000 Besucherinnen und Besucher angereist. Am Mittwoch gab es laut Polizei Staus um das Festival-Gelände in Nordholz - vor allem auf der Wanhödener Straße, der Pickerstraße sowie dem Oxter Weg und dem Karkweg. Erschwerend kam demnach hinzu, dass die Zufahrten zu den Parkplätzen durch den Regen der vergangenen Tage teilweise nicht fahrbar sind. Die Zufahrten müssen regelmäßig vom Veranstalter befestigt werden. Unfälle gab es keine. Bei einer groß angelegten Anfahrtskontrolle stellte die Polizei einer Meldung zufolge am Mittwoch geringe Mengen Betäubungsmittel und einige gefährliche Gegenstände sicher.

Schwertransporter brennt - 3,5 Millionen Euro Schaden

Grund für die Sperrung der A27 waren Aufräumarbeiten nach einem Lkw-Brand. In der Nacht zu Donnerstag hatte bei Bremerhaven-Geestemünde ein Schwertransporter gebrannt, wie die Polizei mitteilte. An dem Auflieger war ein Reifen geplatzt, der mit einem Schwerlastkran beladene Anhänger fing Feuer. Der Fahrer habe es noch geschafft, auf den Seitenstreifen zu fahren und die Zugmaschine abzukoppeln. Er blieb unverletzt. Der geladene Kran sei stark beschädigt worden. Die Feuerwehr Bremerhaven löschte den Brand. Drei Autos wurden ebenfalls beschädigt, als sie über verstreute Reifenteile fuhren. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3,5 Millionen Euro.

