DLR siedelt Mobilitäts-Institut in Oldenburg an

Am Institut für Informatik in Oldenburg (OFFIS) wird ein neues "Institut für zukünftige Mobilität" vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) angesiedelt. In der neuen Einrichtung soll vor allem Software für sicheres automatisiertes Fahren entwickelt werden. Der Bund unterstützt das Projekt mit jährlich 7,2 Millionen Euro. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag beschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Software zum Schutz vor Cyberangriffen

Die Mitarbeiter des neuen Instituts werden sich unter anderem mit der Frage beschäftigen, wie Autos, Schiffe und Flugzeuge vor Cyberangriffen geschützt werden können. "Alle Fahrfunktionen in einem Fahrzeug heute werden elektronisch gesteuert", sagte der Vorstandsvorsitzende des OFFIS, Wolfgang Nebel. "Wenn es einem Angreifer gelingt, in diese Systeme einzudringen, dann kann er das Fernsteuern. Das will natürlich keiner, weil das extrem gefährlich wäre."

Stärkung des Standorts

Schon jetzt arbeitet das OFFIS eng mit dem Luft- und Raumfahrtzentrum zusammen. Im neuen Institut wollen sie gemeinsam unter einem Dach forschen. Oldenburg sei bereits ein wichtiger Technologiestandort, sagte Nebel. Die Fördergelder seien eine Bestätigung für die bisherige Arbeit. Zudem würden sicher neue Arbeitsplätze entstehen.

