Stand: 30.05.2021 16:23 Uhr Corona-Ausbruch trifft zwei Altenheime in Wilhelmshaven

In zwei Altenheimen in Wilhelmshaven ist das Corona-Virus ausgebrochen. Bei insgesamt 40 Bewohnern und Beschäftigten beider Einrichtungen seien Infektionen nachgewiesen worden, teilte die Stadt Wilhelmshaven am Sonntag mit. Bislang zeigen die betroffenen Bewohner keine Symptome oder milde Krankheitsverläufe, wie dies nach einer vorangegangenen Impfung zu erwarten war. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Wilhelmshaven stieg nach den Ausbrüchen auf 39,4. Sollte der Wert in den kommenden Tagen nicht wieder unter 35 fallen, muss die Stadt möglicherweise einige Corona-Lockerungen wieder zurücknehmen.

