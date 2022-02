Containerschiff vor Wangerooge auf Grund: Bergung geplant Stand: 03.02.2022 08:42 Uhr Vor der Nordseeinsel Wangerooge ist in der vergangenen Nacht das Containerschiff "Mumbai Maersk" auf Grund gelaufen. Das Havariekommando leitet den Einsatz und bereitet die Bergung für den Mittag vor.

Noch in der Nacht entsandte das Havariekommando zwei Mehrzweckschiffe und fünf Schlepper an die Unfallstelle. Zudem wurde ein Team von speziell ausgebildeten Seeleuten an Bord des Havaristen gebracht. Ein erster Versuch, das Schiff ins tiefere Fahrwasser zu schleppen, blieb laut Havariekommando am frühen Morgen erfolglos. Frühestens heute Mittag kann ein zweiter Bergungsversuch des 399 Meter langen und 59 Meter breiten Schiffes starten.

Für die Bergung ist Hochwasser notwendig

Die Bergung sei von der Tide abhängig, sagte ein Sprecher des Havariekommandos. "Wir würden jetzt schon gerne losschlagen, aber wir müssen auf den höchsten Wasserstand warten", sagte er. Ein weiterer Bergungsversuch heute Morgen würde keinen Sinn ergeben. Zunächst müsse Hochwasser abgewartet werden. 13 Uhr sei daher der frühestmögliche Anlauf für den nächsten Bergungsversuch, so der Sprecher.

Havarie ereignet sich im Einfahrtsweg in die Weser

Die "Mumbai Maersk", die unter dänischer Flagge fährt, war nach Angaben des Havariekommandos auf dem Weg von Rotterdam nach Bremerhaven. Als das Schiff die Wesermündung ansteuerte, sei es am Mittwochabend kurz nach 23 Uhr auf Grund gelaufen. Eigentlich sollte es um 0.45 Uhr in Bremerhaven ankommen. Laut dem Havariekommando-Sprecher wurde niemand verletzt.

Frachter am Wochenende in Schwierigkeiten

Zuletzt war am vergangenen Wochenende ein unbeladener Frachter im starken Sturm vor der ostfriesischen Küste in Schwierigkeiten geraten. Zum Schluss konnte er aber aus eigener Kraft seine Reise nach Dänemark fortsetzen.

