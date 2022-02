Containerschiff-Bergung vor Wangerooge in der Nacht geplant Stand: 03.02.2022 13:34 Uhr Das vor der Nordseeinsel Wangerooge auf Grund gelaufene Containerschiff "Mumbai Maersk" soll nach jüngsten Plänen doch nicht heute Mittag geborgen werden - sondern erst mit dem Nacht-Hochwasser.

Fünf Schlepper und die Mehrzweckschiffe "Neuwerk" und "Mellum" umkreisen den havarierten Containerriesen. Weitere leistungsstarke Schlepper seien unterwegs. Einen zunächst für das Mittags-Hochwasser angepeilten zweiten Versuch, die "Mumbai Maersk" in tieferes Fahrwasser zu schleppen, hat das Havariekommando in Cuxhaven verschoben. Prognosen zufolge werde das Nacht-Hochwasser gegen 2 Uhr höher ausfallen. Deshalb soll erst dann der zweite Versuch beginnen. Vier Schlepp-Spezialisten des Havariekommandos sind bereits an Bord des Havaristen, um die schweren Taue richtig zu verteilen.

VIDEO: Havarie der "MSC Zoe" hat nichts verändert (3 Min)

Ruderschaden könnte die Ursache sein

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist zurzeit noch unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. Vieles deutet nach Informationen des NDR in Niedersachsen derzeit auf einen Ruderschaden hin. Verletzt wurde niemand. Die unter dänischer Flagge fahrende "Mumbai Maersk" war nach Angaben des Havariekommandos auf dem Weg von Rotterdam nach Bremerhaven. Als das Schiff die Wesermündung ansteuerte, sei es am Mittwochabend um 23.05 Uhr auf Grund gelaufen. Eigentlich sollte es um 0.45 Uhr in Bremerhaven ankommen.

Erster Schleppversuch in der Nacht fehlgeschlagen

Die Verkehrszentrale in Bremerhaven meldete, dass die "Maersk Mumbai" in Not geraten ist. Das Havariekommando wurde eingeschaltet und orderte sofort Schlepper zum Havaristen. Doch ein erster Schleppversuch mit dem Nacht-Hochwasser scheiterte - auch weil die Schleppkapazität nicht für den Container-Reisen ausreichte. Inzwischen hat das Havariekommendo ein Peilschiff an die Unfallstelle gerufen, um aktuelle Informationen über die Wassertiefe zu erhalten. Der Reeder des 399 Meter langen und 59 Meter breiten Schiffes hat laut Havariekommando einen Vertrag mit einem Bergungsunternehmen abgeschlossen.

Frachter am Wochenende in Schwierigkeiten

Zuletzt war am vergangenen Wochenende ein unbeladener Frachter im starken Sturm vor der ostfriesischen Küste in Schwierigkeiten geraten. Zum Schluss konnte er aber aus eigener Kraft seine Reise nach Dänemark fortsetzen.

