Stand: 01.10.2024 09:57 Uhr

Seit Dienstag fahren in Cloppenburg City-Busse. Von den insgesamt 80 Haltestellen sollen Fahrgäste schnell und günstig überall hinkommen, teilte die Stadt mit. Sie finanziert das Projekt mit rund zwei Millionen Euro pro Jahr. Die City-Busse fahren die Innenstadt an, außerdem die großen Einkaufszentren und Ausflugsziele wie das Soestebad und das Museumsdorf. An den meisten Stationen soll laut Stadt alle 30 Minuten ein Bus halten. Die Busse fahren werktags ab 5.30 Uhr, samstags ab 6.00 Uhr und sonntags ab 8.00 Uhr. Abends sind sie bis 23 Uhr im Einsatz. Die Busse ergänzten das Rufbus-System moobil+ der Landkreise Vechta und Cloppenburg, hieß es. In Kombination mit der Buslinie OM1 und der Nordwest-Bahn sollen sie zudem eine bundesweite Anbindung ermöglichen.

