Stand: 08.11.2024 14:44 Uhr Chemische Reaktion: Schwimmbad in Varel evakuiert - Frau verletzt

In einem Schwimmbad in Varel (Landkreis Friesland) ist eine Mitarbeiterin durch Chlorgas leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war am Donnerstagnachmittag beim Umfüllen von Granulat eine chemische Reaktion entstanden. Das Schwimmbad in der Haferkampstraße musste kurzzeitig evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte jedoch einen Austritt des Chlorgases verhindern. Dadurch waren auch Anwohner nicht gefährdet. Die Mitarbeiterin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.11.2024 | 08:30 Uhr