Castor-Transport mit Atommüll in Nordenham erwartet Stand: 31.03.2025 10:10 Uhr Hochradioaktiver Abfall ist derzeit mit einem Spezialschiff von Großbritannien nach Nordenham unterwegs. Wann es anlegt, ist noch unklar. Ein besonderer Schwerlastkran steht schon zum Entladen in Stellung.

Der Kran soll beim sogenannten Löschen die jeweils über 100 Tonnen schweren und vier Meter großen Castor-Behälter aus dem Bauch des Schiffes holen und auf Eisenbahnwaggons setzen. Kerstin Rudek vom Bündnis CASTOR-stoppen sagte dem NDR Niedersachsen, dass diese Aktion rund eineinhalb Tage dauern werde. Sie gehe davon aus, dass der Zug mit dem radioaktiven Atommüll erst am kommenden Wochenende ins Brennelementezwischenlager in Ohu/Isar bei Landshut (Bayern) fährt. Die sieben Behälter werden derzeit mit dem Spezialschiff Pacific Grebe zum Hafen nach Nordenham gebracht, wie die britische Regierung am Donnerstag bestätigte. Route und Zeitplan des Transports wurden nicht veröffentlicht. Das Bündnis CASTOR-stoppen rechnet in den kommenden Tagen mit einer Ankunft in Nordenham.

Mahnwachen gegen Castor-Transport

Die Abfälle stammen nach Angaben der britischen Regierung aus der Wiederaufbereitung von abgebrannten Kernbrennstoffen, die zuvor von Energieversorgern in Deutschland zur Stromerzeugung genutzt wurden. Atomkraftgegner wollen gegen den Castor-Transport mit Mahnwachen, Kundgebungen und anderen Aktionen protestieren. Die Bürgerinitiative Arbeitskreis Wesermarsch ruft zu Mahnwachen auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Nordenham auf. Auch heute ist dort eine Mahnwache geplant.

AUDIO: Castor-Transporte nach Niederbayern ab 1. März möglich (3 Min) Castor-Transporte nach Niederbayern ab 1. März möglich (3 Min)

Aufmerksam machen auf ungelöstes Problem

Mit den Protesten wollen die Atomkraftgegner nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass es bislang keine Lösung für die Lagerung von radioaktivem Abfall gebe. Den geplanten Transport bezeichnen sie als "Fortsetzung der seit Jahrzehnten stattfindenden sinnlosen Atommüllverschiebung". Castor-Transporte waren bis vor 20 Jahren gängige Praxis. Seit 2005 waren sie verboten. Seit dem 1. März ist der Transport wieder genehmigt, weil Deutschland verpflichtet ist, den eigenen Atommüll zurückzunehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.03.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft Energie