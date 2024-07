Stand: 05.07.2024 11:20 Uhr CDU Vechta fordert Cannabis-Verbot auf dem Stoppelmarkt

Die CDU Vechta fordert ein Cannabis-Verbot auf dem Stoppelmarkt. In einem Gespräch mit der Marktverwaltung der Stadt Vechta am Donnerstag machte sie deutlich, dass dafür vor dem Start des Volksfestes die Marktordnung geändert werden müsse. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen solle gewahrt bleiben, heißt es von der CDU gegenüber NDR Niedersachsen. Laut Cannabis-Gesetz ist der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen verboten. Auch nach 22 Uhr hielten sich noch viele Personen unter 18 Jahren auf dem Gelände auf, sagte der Vorsitzende des CDU Stadtverbands, Philip Wilmig. Diese müsse man schützen. Wer Cannabis konsumiere, gefährde durch den Rauch nahe stehende Menschen - bei Alkohol sei das nicht der Fall. Der Stoppelmarkt in Vechta beginnt am 15. August.

