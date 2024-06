Stand: 24.06.2024 07:52 Uhr Butjadingen: 56-jährige Motorradfahrerin stirbt bei Unfall

Eine 56-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmitag in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut der Polizei hatte sie auf der Oldenburger Straße ein Auto überholt und war dann am Anfang einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie stürzte daraufhin in den Straßengraben. Nach Polizeiangaben holten Ersthelfer die 56-Jährige aus dem Graben heraus und versuchten sie zu reanimieren. Die Frau starb aber noch am Unfallort.

