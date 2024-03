Stand: 01.03.2024 11:53 Uhr Bus überholt und Auto übersehen: 17-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berne (Landkreis Wesermarsch) ist am Freitagmorgen ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der junge Mann auf der Deichstraße einen vorausfahrenden Bus überholen. Der Bus näherte sich demnach gerade einer Haltestelle und wurde langsamer. Beim Vorbeifahren prallte der 17-Jährige gegen ein entgegenkommendes Auto. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die Deichstraße in Berne musste zeitweise zwischen Juliusplate und Motzen gesperrt werden.

