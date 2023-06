Stand: 16.06.2023 18:59 Uhr Brücke in Oldenburg gestört: Bahnverkehr stundenlang beeinträchtigt

Wegen einer Störung an einer Klappbrücke in Oldenburg ist es am Freitagnachmittag im Nordwesten Niedersachsens zu erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr gekommen. Die Huntebrücke hatte sich nicht mehr schließen lassen, hieß es von der Bahn. Verzögerungen und Teilausfälle waren die Folge. Bis zum frühen Abend konnten Technikerinnen und Techniker das Problem aber lösen. Der Fernverkehr fahre wieder, nur im Regionalverkehr könne es noch zu Teilausfällen kommen, sagte eine Bahnsprecherin gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Details zur Ursache der rund drei Stunden langen Störung waren zunächst unklar. Laut Bahn hatten Regionalzüge an den Haltestellen vor der Brücke wenden müssen, der Fernverkehr von Bremen in Richtung Nordseeküste wurde umgeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.06.2023 | 19:00 Uhr