Stand: 12.07.2023 10:04 Uhr Brennender Blumenkübel in Aurich löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Brand auf einem Balkon hat in Aurich die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Dienstagnachmittag rückte sie mit mehr als 30 Kräften und einer Drehleiter zu dem vermeintlichen Wohnhausbrand an. Weil sich im Gebäude Personen befanden, waren auch ein Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort, teilte die Polizei mit. Das Feuer auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss hatten die Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle. Wie sich herausstellte, hatte eine Zigarette den Blumenkübel auf dem Balkon entzündet. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich.

