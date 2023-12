Stand: 12.12.2023 13:53 Uhr Brennender Autotransporter auf A27: Strecke in Bremen wieder frei

Auf der A27 in Bremen ist am Dienstagmorgen ein beladener Autotransporter in Brand geraten. Der Fahrer hatte das Feuer nach Angaben der Polizei nahe des Stadtteils Horn-Lehe bemerkt, woraufhin er auf den Seitenstreifen gefahren sei. Zunächst habe er selbst versucht, den Brand zu löschen, dann übernahm die Feuerwehr. Die Fahrbahn in Richtung Hannover war während der Lösch- und Räumarbeiten am Vormittag gesperrt, der Verkehr staute sich zeitweise bis in die Stadt zurück. Der Lkw hatte nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein E-Auto, geladen. Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Verletzt wurde niemand. Erst am Dienstag war auf der A27 ein Schwerlaster verunglückt. Die Autobahn war bei Stotel (Landkreis Cuxhaven) vom Vormittag bis zum Abend gesperrt.

VIDEO: Autotransporter brennt auf A27: Sperrung und Stau (1 Min)

