Stand: 09.04.2025 08:59 Uhr Polizeiauto in Brand gesteckt - 22-Jähriger unter Verdacht

In der Nacht zu Montag ist ein Streifenwagen vor einer Dienststelle in Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Brand gesteckt worden. Ein 22-Jähriger aus Bremervörde wurde nach Angaben der Polizei als Verdächtiger ermittelt. Der Mann habe sich bisher nicht zum Motiv geäußert, so ein Sprecher. Der Verdächtige soll in der Nacht zu Montag eine brennbare Flüssigkeit auf die Motorhaube des Streifenwagens gegossen und angezündet haben. Außerdem wurden Kleidung und Rindenmulch ins Feuer geworfen. Dies sollen Videoaufzeichnungen belegen. "Wir nehmen solche Vorfälle sehr ernst und setzen alles daran, die Tat beweissicher zu dokumentieren", sagte ein Polizeisprecher am Montag. An dem Fahrzeug ist demnach erheblicher Schaden entstanden. Der 22-Jährige steht zudem unter Verdacht, kürzlich einen weiteren Streifenwagen beschädigt zu haben, wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Die Ermittlungen dazu laufen demnach noch. Hinweise zu der jetzigen Tat nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04761) 748 90 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.04.2025 | 08:30 Uhr