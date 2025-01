Stand: 21.01.2025 09:42 Uhr Schwäne auf der Straße behindern Verkehr in Bremervörde

In und um Bremervörde haben Schwäne an mehreren Stellen den Verkehr behindert. Wie die Polizei mitteilte, kam es unter anderem auf der Bundesstraße 71 zu Beeinträchtigungen. Die alarmierten Polizisten konnten die Schwäne am Freitagabend mithilfe der Autofahrer vor Ort von der Straße vertreiben, so ein Polizeisprecher. Auf der Bundesstraße zwischen Bevern und Selsingen seien zudem zwei tote Schwäne gefunden worden. Am Folgetag wurden in den betroffenen Bereichen laut Polizei keine Schwäne mehr gesichtet. Wie es zu dem untypischen Verhalten der Tiere kam, sei unklar, so der Sprecher.

