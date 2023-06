Stand: 28.06.2023 10:49 Uhr Bremervörde: Aggressiver Mann bedroht Kinder und Jugendliche

In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) hat laut Polizei am Dienstagabend ein Mann mehrere Kinder und Jugendliche mit einem Messer bedroht. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich der 43-Jährige zuvor über die vierköpfige Gruppe geärgert: Die 11- bis 16-Jährigen sollen Knallkörper in den Garten des Mannes geworfen haben. Er soll daraufhin die Gruppe zur Rede gestellt, lautstark bedroht und schließlich einem Zwölfjährigen ein Messer an den Hals gehalten haben. Eine Mutter rief die Polizei, doch auch die Beamten hätten den 43-Jährigen nicht beruhigen können, so der Sprecher. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. In seinem Haus fand die Polizei zahlreiche Messer, sowie Luftdruck- und Schlagwaffen, die allesamt beschlagnahmt wurden. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2023 | 13:30 Uhr