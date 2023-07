Stand: 25.07.2023 17:02 Uhr Bremerhaven: Einbrecher schlagen Loch in Hauswand

Unbekannte haben am Wochenende in Bremerhaven-Lehe ein Loch in die Wand geschlagen, um in eine Wohnung einzubrechen. Vom leer stehenden Nachbarhaus aus stemmten sie die Wand auf und rissen ein 80 mal 100 Zentimeter großes Loch hinein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Bewohner seien zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Eine Bekannte, die nach dem Rechten schauen wollte, habe das Loch am Montag bemerkt und die Polizei gerufen. Ersten Einschätzungen zufolge fehlen persönliche Gegenstände, Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert. Die Wohnung hinterließen die Täter - zusätzlich zum Loch in der Wand - in einem chaotischen Zustand. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen. Wer am vergangenen Wochenende im Bereich Hafenstraße, Zollinlandstraße und Kistnerstraße etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0471) 953 32 21 zu melden.

