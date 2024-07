Stand: 31.07.2024 11:52 Uhr Bremer Zoll deckt Schmuggel von Luxushandtaschen auf

Am Bremer Flughafen haben Zollbeamte nach eigenen Angaben den Schmuggel von Luxushandtaschen im Wert von 10.000 Euro verhindert. Wie ein Sprecher des Bremer Zollamtes mitteilt, wurden die Taschen im Gepäck einer 36-Jährigen gefunden. Sie sei schon zuvor aus Albanien angereist, ihr Gepäck kam allerdings erst später an. Da sie beim Zoll keine Waren angemeldet hatte, müsse die Frau nun Steuern in Höhe von 2.400 Euro zahlen.

