Stand: 12.04.2024 12:51 Uhr Teuren Schmuck versteckt: Goldschmuggler am Flughafen erwischt

Zollbeamte haben am Bremer Flughafen drei Reisende ertappt: Sie hatten Goldschmuck mitgebracht, ihn aber nicht deklariert. Das teilte das Hauptzollamt am Freitag mit. Eine 31-jährige Frau, die aus dem Iran nach Bremen geflogen war, trug demnach vier goldene Armreife unter einer langen Stulpe. Als die Beamten sie aufforderten, die Stulpe abzunehmen, entdeckten sie die Schmuckstücke im Wert von etwa 3.800 Euro. Die Frau zahlte noch vor Ort 800 Euro für die Einfuhr. Ein 56-Jähriger, der aus Indien ankam, hatte den Angaben zufolge einen Gold-Armreif im Wert von 1.700 Euro am Handgelenk. Er muss mehr als 300 Euro Einfuhrabgaben zahlen. Aus der Türkei war eine 60-Jährige nach Bremen geflogen - sie ging mit Goldschmuck an der Kontrolle vorbei, der laut Zoll rund 2.200 Euro wert ist. Sie gab an, den Schmuck schon von einer vorherigen Reise mitgebracht und die Einfuhr bezahlt zu haben. Da sie dies nicht nachweisen konnte, musste auch sie knapp 500 Euro bezahlen. Die drei Personen wurden laut Hauptzollamt am vergangenen Wochenende erwischt. Gegen alle drei wurden Steuerverfahren eingeleitet.

