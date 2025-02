Stand: 07.02.2025 10:28 Uhr Paketbote dreimal an einem Tag in derselben Straße geblitzt

Ein 29 Jahre alter Paketzusteller ist in Bremen gleich dreimal innerhalb weniger Stunden geblitzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Mittwoch mehrfach durch die Kurt-Schumacher-Allee im Stadtteil Vahr. Statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde fuhr er demnach zuerst mit 46, dann mit 44 und schließlich mit 45 Kilometern pro Stunde durch die Straße. Jedes Mal löste der Blitzer aus. Der 29-Jährige muss nun laut Polizei drei Verwarnungsgelder zahlen, jeweils in Höhe von 50 Euro. Jeder Verstoß zähle einzeln.

