Stand: 14.12.2024 18:22 Uhr Mutmaßlicher Ladendieb attackiert Security-Mitarbeiter mit Messer

Ein 20-Jähriger hat am Samstag in einem Einkaufszentrum in Bremen einen Sicherheitsmitarbeiter offenbar mit einem Messer angegriffen. Laut Polizei hatte der Mitarbeiter den mutmaßlichen Ladendieb erwischt, als er eine Jacke nahm und den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als er den Mann am Ausgang des Geschäftes ansprach und festhielt, zog dieser den Angaben zufolge ein Messer und stach auf den Oberkörper des 52-Jährigen ein. Der Mitarbeiter blieb unverletzt, weil er eine Schutzweste trug. Die alarmierte Polizei nahm den Angreifer fest. Gegen ihn wird jetzt wegen schweren räuberischen Diebstahls ermittelt.

