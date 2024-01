Stand: 14.01.2024 10:50 Uhr Jugendliche verletzen Ladendetektiv mit Machete

Zwei 13 und 15 Jahre alte Jungen sollen am Freitagabend in Bremen einen Mann mit Macheten angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden in der Östlichen Vorstadt beim Ladendiebstahl erwischt worden. Sie hatten demnach in einem Supermarkt Lebensmittel in eine Tasche gesteckt und wollten den Laden verlassen. Als der 25-jährige Ladendetektiv die Jungen ansprach, lief der jüngere den Angaben zufolge aus dem Markt. Mit dem 15-Jährigen gab es eine Rangelei - der Jugendliche zog laut Polizei eine Machete und verletzte den Detektiv an der Hand. Der 13-Jährige kehrte zurück und drohte ebenfalls mit einer Machete. Mitarbeiter des Supermarkts fixierten den 15-Jährigen, der 13-Jährige floh erneut. Die Polizei konnte ihn identifizieren und stellte eigenen Angaben zufolge in der elterlichen Wohnung Beweismittel sicher. Der 15-Jährige ist in Haft.

