Stand: 27.02.2025 13:40 Uhr Bremen: Dieb bricht in Auto ein und kommt nicht mehr raus

In Bremen hat sich am Mittwochabend ein Mann selbst in einen Wagen eingeschlossen, in den er vorher eingebrochen war. Laut Polizei hatten Zeugen den 37-Jährigen bei der Tat beobachtet. Dabei hatte er hinter sich die Tür des Wagens geschlossen und war eigenständig nicht mehr herausgekommen. Als die Polizei eintraf, war der Mann demnach im wahrsten Sinne des Wortes auf der Rückbank des Wagens festgesetzt. Auch nach mehreren Versuchen ließen sich die Türen nicht öffnen. Erst als der Fahrzeugführer mit dem Autoschlüssel auftauchte, konnte das Schloss entriegelt werden. Der gescheiterte Dieb wurde vorläufig festgenommen. "Ich wollte nur schnell nach Bargeld suchen und bin dann hängen geblieben", gab er auf der Wache zu Protokoll. Im Auto hatte die Polizei einen Schraubendreher und eine Zange gefunden, beides wurde als Beweismittel sichergestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.02.2025 | 15:00 Uhr