Stand: 23.01.2025 11:06 Uhr Bremen: 44-Jähriger nach Angriff in Wohnung in Lebensgefahr

In Bremen hat ein Mann drei Personen brutal angegriffen. Ein 44-Jähriger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Laut einem Polizeisprecher befand sich eine 39-Jährige zusammen mit dem 44-Jährigen und einem 49 Jahre alten Mann in einer Wohnung im Stadtteil Gröpelingen, als der Ex-Partner der Frau plötzlich unbefugt eindrang und die drei mit Tritten und Schlägen attackierte. Der 40-jährige Angreifer schlug den Angaben zufolge vor allem auf den 44-Jährigen ein. Zudem soll er ihm mit Stahlkappenschuhen gegen Kopf und Körper getreten haben. Als das Opfer bewusstlos wurde, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete aus der Wohnung. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 40-Jährigen in seiner Wohnung antreffen und festnehmen. Alle Beteiligten sollen stark alkoholisiert gewesen sein, der Angreifer habe zudem vermutlich unter Drogen gestanden, so die Polizei. Der 44-Jährige musste wegen seiner schweren Kopfverletzungen notoperiert werden.

