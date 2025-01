Stand: 24.01.2025 10:42 Uhr Bremen: 44-Jähriger nach Tritten gegen Kopf in Lebensgefahr

In Bremen soll ein Mann drei Personen brutal angegriffen haben. Ein 44-Jähriger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Laut einem Polizeisprecher befand sich eine 39-Jährige am Dienstagabend zusammen mit dem 44-Jährigen und einem 49 Jahre alten Mann in einer Wohnung im Stadtteil Gröpelingen, als der Ex-Partner der Frau plötzlich unbefugt eindrang und die drei mit Tritten und Schlägen attackierte. Der 40-jährige Angreifer schlug den Angaben zufolge vor allem auf den 44-Jährigen ein. Zudem soll er ihm mit Stahlkappenschuhen gegen Kopf und Körper getreten haben. Er flüchtete aus der Wohnung, als das Opfer bewusstlos wurde. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 40-Jährigen in seiner Wohnung antreffen und festnehmen. Alle Beteiligten sollen stark alkoholisiert gewesen sein, der mutmaßliche Angreifer stand laut Polizei zudem vermutlich unter Drogen. Der 44-Jährige musste wegen seiner schweren Kopfverletzungen notoperiert werden.

