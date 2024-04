Brandanschlag auf Oldenburger Synagoge - Polizei wertet Spuren aus Stand: 06.04.2024 09:30 Uhr Der Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg löst bundesweit Bestürzung aus. Politiker und Kirchenvertreter verurteilten die Tat. Die Polizei hat die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und fahndet nach dem Täter.

Am Freitagabend versammelten sich Hunderte Menschen zu einer Mahnwache in Oldenburg. Aufgerufen hatte das Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus Oldenburg. Die jüdische Gemeinde zeigte sich indes entschlossen: "Wir werden weitermachen, wir werden die Gottesdienste weiter stattfinden lassen", kündigte Michael Stahl, zweiter Vorsitzender der Gemeinde zu Oldenburg, am Freitag an. Die Gemeinde sei erschüttert, dass es auch in Oldenburg einzelne hasserfüllte Personen gebe, die zu solch einer Tat bereit seien. Die Synagoge sei noch nie das Ziel eines solchen Angriffs geworden, sagte Stahl.

Am Freitag gegen 13.10 Uhr war ein Brandsatz auf die Tür der Synagoge geworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Hausmeister eines benachbarten Kulturzentrums das Feuer bemerkt und die Flammen gelöscht, sodass die Feuerwehr nicht eingreifen musste. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Demnach fand auch keine Veranstaltung zum Zeitpunkt des Anschlags statt. Lediglich die Tür der Synagoge wurde laut Polizei beschädigt.

Politiker und Kirchenvertreter verurteilen Anschlag

Politikerinnen und Politiker sowie Kirchenvertretende verurteilten den Angriff und zeigten sich betroffen. So sprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) von einem "widerwärtigen" und "menschenverachtenden Angriff auf Jüdinnen und Juden". Auch Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) verurteilte die Tat. "Der Rechtsstaat wird hier klare Kante zeigen." Für Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) sei der Kampf gegen Antisemitismus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. "Wir alle sind gefordert, die Gemeinden, jüdischen Schulen und Kindergärten zu unterstützen und zu schützen", so Hamburg.

Oldenburger OB: "Ein Angriff auf uns alle"

Am Abend kamen zahlreiche Menschen zu einer Mahnwache vor dem Gotteshaus zusammen.

Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) drückte seine Solidarität mit der jüdischen Gemeinde aus: "Angriffe auf Synagogen sind Angriffe auf uns alle", sagte er. Und der evangelische Bischof in Oldenburg, Thomas Adomeit, betonte, es sei nicht hinnehmbar, dass "unsere jüdischen Schwestern und Brüder Sorge um ihr eigenes Leben haben müssen", so der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.

Sicherheitsmaßnahmen an Synagoge in Oldenburg erhöht

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Einzeltäter aus. Sie fahndet demnach mit einem Großaufgebot nach dem Unbekannten. Zudem werden Spuren ausgewertet. Es werde in alle Richtungen ermittelt, auch der Staatsschutz sei eingeschaltet, hieß es. Die Hintergründe der Tat seien unklar. "Die Polizei wird alles tun, um die Hintergründe dieser feigen Tat aufzuklären und den oder die Täter zu ermitteln", sagte der Oldenburger Polizeipräsident, Andreas Sagehorn. Die Sicherheitsmaßnahmen an der Synagoge sind erhöht worden.

