Brand zerstört Autohaus in Wiesmoor: Hoher Schaden erwartet Stand: 18.06.2024 12:00 Uhr Am Dienstag ist ein Autohaus in Wiesmoor in Brand geraten. Der Schaden ist nicht beziffert - dürfte aber in die Millionen gehen: Neben dem Gebäude wurden zahlreiche Autos und Wohnmobile zerstört.

Anwohner in Wiesmoor (Landkreis Aurich) waren in der Nacht von Knallgeräuschen geweckt worden und hatten die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der gegen 3.20 Uhr alarmierten Einsatzkräfte habe das Autohaus in Vollbrand gestanden, so ein Feuerwehrsprecher. Die Brandlast war demnach enorm: Unter anderem seien Altöle, Gasflaschen, Reifen und Batterien in Flammen aufgegangen. Das Feuer habe dadurch enorm "Futter" bekommen, so der Sprecher.

Enorme Hitze - Bagger reißt Fassade ein

Aufgrund einer enormem Hitze konnten die rund 90 Einsatzkräfte zunächst nur von außen löschen. Um die Flammen effektiver bekämpfen zu können, rissen die Retter mit einem Bagger einen Teil der Außenfassade des Autohauses ein. Zeitweise kam es zudem zu einer enormen Rauchbildung. Aufgrund dessen waren Anwohnerinnen und Anwohner bis etwa 10 Uhr angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schadenshöhe und Brandursache unklar

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Wie es zu dem Brand kam und wie viele Fahrzeuge zerstört wurden, ist laut Polizei unklar. Auch zur Schadenshöhe gibt es bislang keine Angaben: Diese dürfte angesichts der Ausmaßes in die Millionen gehen.

