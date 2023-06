Stand: 13.06.2023 12:36 Uhr Brand vernichtet Erdbeerpflanzen auf Feld - 70.000 Euro Schaden

Auf einem Feld in Kirchdorf (Landkreis Diepholz) sind am Montagnachmittag Erdbeerpflanzen auf einer Fläche von 1,5 Hektar abgebrannt. Zwischen den Reihen war Stroh in Flammen geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erntehelfer bemerkten das Feuer und konnten einen Kühltransporter vom Feld retten. Die freiwilligen Feuerwehren Kirchdorf und Barenburg löschten den Brand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 70.000 Euro. Ermittelt wird nun unter anderem, ob der erhitzte Kühltransporter als Ursache für den Brand in Frage kommt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.06.2023 | 13:30 Uhr