Stand: 03.01.2025 14:50 Uhr Brand in Schweinestall in Emstek - 18 Tiere sterben

In Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind bei einem Brand in einem Schweinestall am Mittwochabend 18 Tiere gestorben. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich das Feuer schnell aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits das Dach in Flammen. Die Ursache für den Brand ist den Angaben zufolge noch unklar. In dem Stall befanden sich neben den Schweinen auch 20 Fahrzeuge, die komplett abbrannten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 750.000 Euro.

