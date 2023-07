Brand in Mehrfamilienhaus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Stand: 28.07.2023 16:00 Uhr Nach einem Wohnungsbrand in der Auricher Innenstadt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Sie hat eine verdächtige Person auf einem Fahrrad im Fokus.

Die Ermittler bitten Zeugen, die am Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (04941) 60 62 15 zu melden. Dabei geht es unter anderem um Hinweise zu einer Person, die sich zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr mit einem Mountainbike in der Nähe des Brandorts in der Straße Am Pferdemarkt aufgehalten haben soll.

Dreistöckiges Haus war unbewohnt

Am Dienstagnachmittag waren 80 Kräfte der Feuerwehr zu dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ausgerückt. Der Brand war im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses ausgebrochen. Verletzte habe es laut Feuerwehr nicht gegeben, das Haus sei unbewohnt gewesen. Der Feuerwehreinsatz behinderte den Verkehr im Innenstadtbereich in Aurich massiv.

