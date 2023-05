Stand: 19.05.2023 21:40 Uhr Brand in Lagerhalle: Eine Million Euro Schaden

Ein Brand in einer Lagerhalle in Peheim (Landkreis Cloppenburg) hat am Freitagnachmittag einen Schaden in Höhe von rund einer Million Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ist die Ursache des Feuers unklar. Demnach waren sowohl die Halle samt Photovoltaik-Anlage als auch die darin stehenden Traktoren und landwirtschaftlichen Anbaugeräte in Brand geraten. Mehr als 100 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) waren vor Ort. Wegen des starken Rauchs wurden Anwohnerinnen und Anwohner gewarnt. Die Ortsdurchfahrtstraße - die L831 - war für zwei Stunden gesperrt. Menschen wurden nicht verletzt.

