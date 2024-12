Stand: 20.12.2024 11:00 Uhr Brand in Kindergarten-Neubau: Kann er wie geplant öffnen?

In einem Neubaugebiet in Weyhe im Landkreis Diepholz hat am Mittwochabend ein Kindergarten gebrannt. Er soll 2025 eröffnet werden - ob sich der Zeitplan durch das Feuer verzögert, ist unklar. Laut Polizei hatten Passanten meterhohe Flammen auf dem Vordach des Neubaus gesehen und die Feuerwehr gerufen. Die konnte den Brand mit rund 70 Feuerwehrleuten schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausbreitet. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, deutlich weniger als zunächst angenommen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

VIDEO: Kindergarten-Neubau brennt in Weyhe (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.12.2024 | 07:30 Uhr