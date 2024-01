Brand im Freibad in Emden: Anklage gegen drei Verdächtige Stand: 04.01.2024 09:49 Uhr Nach dem Großbrand im Van-Ameren-Bad in Emden im Juli hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Tatverdächtige erhoben. Ihnen wird unter anderem besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Aurich am Dienstag mit. Zwei der Männer sollen in das Freibad eingebrochen sein. Laut Anklage stahlen sie mehr als 1.000 Euro Bargeld und legten anschließend Feuer. Damit wollten sie vermutlich ihre Spuren beseitigen, so die Staatsanwaltschaft. Das Gebäude wurde durch den Großbrand weitgehend zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Zwei Männer in Untersuchungshaft

Einer der Angeklagten ist 26 Jahre alt, die anderen beiden sind laut Staatsanwaltschaft "Heranwachsende". Zu ihnen macht die Behörde mit Verweis auf den Jugendschutz keine weiteren Angaben. Einer der jüngeren Verdächtigen soll als Fahrer Beihilfe geleistet haben. Zwei der drei Männer sitzen in Untersuchungshaft.

