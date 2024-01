Stand: 07.01.2024 19:30 Uhr Boßel-Gruppe findet Leiche im Landkreis Aurich

Eine Gruppe Boßler hat am Samstag eine Leiche in einem Straßengraben in Großenheide im Landkreis Aurich gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Bei dem Toten handele es sich um einen erwachsenen Menschen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun zu den Hintergründen, hieß es am Sonntag.

