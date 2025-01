Stand: 16.01.2025 08:50 Uhr Binnenschiffer tankt 100 Liter zu viel - Diesel fließt in Hunte

Beim Betanken eines Binnenschiffes in Oldenburg sind erhebliche Mengen Diesel in die Hunte gelangt. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, hatte der Binnenschiffer am Mittwoch offenbar die Kapazität des Schiffstanks überschätzt und 100 Liter Diesel zu viel einfüllen lassen. Der Kraftstoff trat durch die Tankentlüftung aus, überschwemmte Teile des Schiffes und gelangte teilweise in den Fluss. Die Behörden gehen von etwa 30 Litern Diesel aus, die sich auf rund einem Kilometer Länge entlang der Hunte im Oldenburger Hafen verteilten. Es wurden Ölsperren ausgelegt und die Schleuse zum Küstenkanal wurde am Nachmittag gesperrt. Weil die Beamten an dem Binnenschiff zudem erhebliche technische Mängel feststellten, verboten sie die Weiterfahrt und ermitteln nun gegen den Schiffsführer.

