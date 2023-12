Bingumgaste in Ostfriesland: Ein Dorf im Weihnachtsfieber Stand: 01.12.2023 07:56 Uhr Viele Häuser im ostfriesischen Bingumgaste sind weihnachtlich geschmückt und erleuchtet. Der Ort wird damit jedes Jahr zum beliebten Fotomotiv. Denn die Lichterketten haben mittlerweile Tradition.

"Das hat vor etwa zehn Jahren angefangen und hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt", sagt Arno Spekker, der seit 72 Jahren in Bingumgaste (Landkreis Leer) wohnt. Viele der 20 Häuser im Ort werden mit langen Lichterketten geschmückt - jede oder jeder schmücke so viel wie er oder sie möchte, sagt Spekker.

Das Highlight: ein Hof mit 1.000 Lichterketten

Das wohl am auffälligsten geschmückte Haus in Bingumgaste gehört Dennis Busemann und seiner Familie. Er hat sein Haus und eine Scheune mit fast 1.000 Lichterketten verziert und fast jedes Jahr fällt ihm noch eine neue Dekoration ein, wie er sagt. Etwa dreieinhalb Wochen habe er dafür benötigt. "Wir machen das, weil wir das schön finden", sagt Busemann. "Es ist nicht nur einer, der einen am Helm hat mit den Lichterketten, sondern alle."

Manche kommen sogar extra vorbei, um Fotos zu machen

Doch nicht nur die Bewohner selbst erfreuen sich an ihrem dekorierten Ort: Auch für viele Auswärtige ist Bingumgaste ein beliebtes Fotomotiv. Vor allem von der nahen A31 aus ist das hell erleuchtete Dorf gut zu sehen. "Bei vorbeifahrenden Autos sieht man oft, dass fotografiert und gefilmt wird", sagt Busemann. Manchmal würden Menschen auch extra vorbeikommen, um sich die festlich geschmückten Häuser anzusehen.

