Stand: 24.07.2023 09:48 Uhr Bewaffneter Überfall auf Spielhalle in Rotenburg an der Wümme

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach Mitternacht eine Spielhalle in Rotenburg (Wümme) überfallen. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte Geld, teilte die Polizei mit. Es sei der Frau jedoch gelungen, einen anderen Raum zu flüchten, sich einzuschließen und die Polizei anzurufen. Daraufhin sei der Täter ohne Beute geflüchtet. Trotz sofortiger Fahndung wurde er bisher nicht gefasst. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Aussage des Opfers sei der Mann ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen, sei ganz in Schwarz gekleidet gewesen und habe sein Gesicht teils mit einem Schal verborgen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04261) 94 70 entgegen.

